Perisic: «Tottenham? Primo contatto a marzo! Accordo dopo un evento»

Perisic sta vivendo la sua nuova vita al Tottenham dopo tanti anni di Inter. Il croato, intervistato da Sky Sports UK, parla del suo ruolo, dell’ottima stagione con Inzaghi e svela i dettagli dell’accordo con gli Spurs

RUOLO PERFETTO – Ivan Perisic al Tottenham ha ritrovato Antonio Conte dopo l’esperienza all’Inter: «Con Conte ho cambiato posizione perché gli piace giocare a tre in difesa. All’Inter giocavamo con il 3-5-2 e io ero a sinistra come esterno a tutto campo. All’inizio ho avuto bisogno di alcune partite per adattarmi. È davvero qualcosa di nuovo dopo tanti anni da ala, ma penso di aver fatto bene. Soprattutto la scorsa stagione con Simone Inzaghi, perché abbiamo continuato a giocare con la stessa tattica e ora anche qui proveremo a giocare con un sistema simile. Mi piace giocare in questa posizione perché ho più contatti con la palla e la maggior parte delle volte sono di fronte alla porta e mi piace anche aiutare la difesa. Penso che sia la posizione perfetta per me».

TEMPISTICHE – Perisic svela poi le tempistiche dei primi contatti con il Tottenham: «Penso che il nostro primo contatto sia stato a marzo e il secondo è stato ad aprile quando hanno vinto contro l’Arsenal ed era ovvio che avrebbero raggiunto la Champions League. Ho sempre voluto giocare in Champions League e il mio desiderio era anche provare a venire in Premier League. Quando hanno raggiunto la Champions, abbiamo parlato e l’accordo è stato fatto in due giorni ed è stato molto facile».

Fonte: skysports.com