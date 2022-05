Perisic, summit avvenuto ieri in videochiamata. Cosa farà il croato? – CdS

L’Inter ha chiuso la stagione alzando al cielo due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Uno dei protagonisti dell’anno appena concluso è Ivan Perisic per il quale l’Inter sta provando a tenerselo stretto prolungando il contratto.

INCONTRO – Ieri pomeriggio, nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione, è andato in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra, Frane Jurcevic e Tomislav Kasalo, agente e avvocato di fiducia del croato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport collegato in videochiamata era presente anche Perisic. Un incontro positivo che lascia ben sperare per il futuro dice il quotidiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti