Perisic strepitoso in Croazia-Francia. Dimostrazione di forza!

Ivan Perisic è uno dei protagonisti del match disputato dalla Croazia contro la Francia ai quarti di Nations League. L’ex Inter ha dimostrato di essere ancora un calciatore fortissimo.

LA PRESTAZIONE – Ivan Perisic è finora il migliore in campo di Croazia–Francia, match che i padroni di casa stanno vincendo con il punteggio di 2-0. L’ex calciatore dell’Inter ha svolto un ruolo essenziale nell’indirizzare il match a favore della sua compagine, entrando nel tabellino in occasione di entrambi i gol messi a segno dalla Nazionale allenata da Zlatko Dalic. Nello specifico, prima attraverso un cross molto preciso tradotto da Ante Budimir in gol con un colpo di testa ravvicinata, poi con un diagonale imparabile con cui ha trafitto Mike Maignan. Con questa prestazione, Perisic ha dimostrato, così come aveva fatto nel doppio match degli spareggi di Champions League contro la Juventus, di essere ancora in grado di incidere in palcoscenici internazionali rilevanti.