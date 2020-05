Perisic sfida il suo passato ma non dal 1′: le scelte di BVB-Bayern Monaco

Tutto pronto in Germania per la partitissima della stagione. Alle ore 18.30 a Dortmund ci sarà il fischio d’inizio di BVB-Bayern. Appena comunicate le formazioni ufficiali, che non vedono Perisic tra i titolari

SFIDA DELL’ANNO – In Bundesliga tutti gli occhi sono puntati sul big match odierno. Alle ore 18.30 andrà in scena la sfida dell’anno in Germania. I padroni di casa del Borussia Dortmund (57 punti) ospitano la capolista Bayern Monaco (61), che cerca la fuga. Quattro i punti di distanza. Di fatti è l’unica occasione per riaprire la lotta al titolo oppure chiuderla definitivamente. Tra i tanti ex attesi anche Ivan Perisic, ex BVB oggi tra le fila del Bayern. Il croato, in prestito dall’Inter, inizierà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di BVB-Bayern.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 1 Burki; 26 Piszczek (C), 15 Hummels, 16 Akanji; 5 Hakimi, 8 Dahoud, 6 Delaney, 13 Guerreiro; 19 Brandt, 23 Thorgan Hazard; 17 Haaland.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer (C); 5 Pavard, 17 Jerome Boateng, 27 Alaba, 19 Davies; 32 Kimmich, 18 Goretzka; 22 Gnabry, 25 Muller, 29 Coman; 9 Lewandowski.