Perisic salta Werder Brema-Bayern Monaco: problemi per il croato

Perisic non fa parte della squadra del Bayern Monaco che scenderà in campo tra circa mezz’ora contro il Werder Brema con l’obiettivo di vincere la Bundesliga. Problemi per il croato ex Inter, che non è neanche in panchina

FUORI – Ivan Perisic salta Werder Brema-Bayern Monaco a causa di alcuni problemi fisici. L’ex giocatore dell’Inter, che aveva disputato da titolare le ultime due partite dei bavaresi, dà forfait. Il croato dovrà quindi guardare da fuori i compagni, che proveranno a vincere il titolo della Bundesliga con due giornate d’anticipo. Di seguito l’undici scelto dal tecnico Flick.