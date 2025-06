Perisic rinnova il contratto col PSV: l’ex Inter si conferma certezza!

Ottimo momento per Ivan Perisic. L’ex centrocampista dell’Inter, ancora nel cuore dei tifosi nerazzurri, rinnova il contratto col PSV, vincitrice del campionato olandese.

RINNOVO – Il PSV Eindhoven non vuole più fare a meno di Ivan Perisic. Il club olandese ha resto noto quest’oggi il prolungamento di contratto del centrocampista croato, fino a giugno 2027. Il giocatore, che ha lasciato l’Inter nel 2022, dopo l’esperienza al Tottenham e quella brevissima all’Hajduk Spalato, ha trovato dallo scorso settembre un nuovo equilibrio e ha messo definitivamente alle spalle il brutto infortunio al crociato che lo ha costretto ad un lungo stop. Emblematici, con la maglia del PSV, i due gol segnati in Champions League contro la Juventus, eterna nemica di Perisic dai tempi nerazzurri.

Le parole di Perisic dopo il rinnovo di contratto col PSV

DICHIARAZIONI – Perisic esprime tutta la sua gioia per il rinnovo con il PSV: «È una giornata meravigliosa; per me, per la mia famiglia e per le persone care. Ci siamo divertiti molto qui la scorsa stagione. È stato ovviamente un anno difficile, con molti gol e assist per me personalmente. Ma vincere il titolo nazionale è stato in definitiva il momento più bello per tutti noi. Anche i nostri tifosi sono stati fantastici, voglio ringraziarli per questo. Ma proprio come i giocatori, mi aspetto anche che i nostri sostenitori facciano un altro passo avanti insieme la prossima stagione. Ho trascorso una vacanza meravigliosa, ma da domani lavorerò sodo con il mio allenatore per prepararmi al prossimo anno. La scorsa stagione è stata fantastica, ma ho molta fame e voglio dare il massimo nella nuova stagione».