Perisic rinato al PSV: «Non potevo ritirarmi così! Ora più forte»

Perisic è tornato nella migliore condizione dopo il grave infortunio al ginocchio subito dopo aver lasciato l’Inter. Ora si trova agli ottavi di finale con il suo PSV. La sua intervista a Sky Sport.

RINATO – Ivan Perisic in un’intervista realizzata da Sky Sport esprime così la sua gioia per il momento: «Non potevo chiudere così. Dal primo giorno ho pensato a come poter tornare al correre veloce, volevo tornare più forte di prima per aiutare la mia squadra. Sapevo che non sarebbe stato facile perché ho affrontato tanti infortuni tra ginocchio e altro. Ma con l’aiuto della mia famiglia ho fatto benissimo e ora gioco la Champions League!».

Rinato al PSV! Parla Perisic

RENDIMENTO ALTO – Ivan è il simbolo della resilienza. Dopo un grave infortunio al ginocchio che avrebbe potuto comprometterne la carriera, il giocatore è tornato più forte di prima, diventando il leader dentro e fuori dal campo del PSV Eindhoven. Il club olandese, grazie anche alle sue prestazioni straordinarie, ha conquistato gli ottavi di finale di Champions League, dove sfiderà l’Arsenal di Mikel Arteta in un confronto che si preannuncia entusiasmante. Il suo contributo è stato decisivo nei playoff contro la Juventus, eliminata con pieno merito dal PSV. Ivan ha lasciato il segno in entrambe le gare, segnando gol sia all’andata che al ritorno e trascinando la squadra alla qualificazione.