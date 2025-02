Perisic ricorda gli anni all’Inter: «Juventus sfidata tante volte. Una costante!»

Ivan Perisic ha parlato del match perso dal suo PSV contro la Juventus per 1-2, ricordando le tante sfide disputate contro i bianconeri quando indossava la maglia dell’Inter.

IL COMMENTO – Ivan Perisic ha analizzato sui canali ufficiali del PSV il match di Champions League perso contro la Juventus per 1-2. Di seguito le sue parole: «È stato bellissimo tornare in Champions dopo due anni, è sempre bello disputare questa competizione. La squadra ha fatto un bel lavoro di gruppo, giocando ben e combattendo da squadra. Poi qualche dettaglio ha determinato il risultato, ma c’è ancora la gara di ritorno in casa, per cui sono fiducioso sul passaggio del turno. Daremo tutto nella sfida di ritorno».

Perisic sulle battaglie contro la Juventus da giocatore dell’Inter

RICORDO VIVO – Perisic ha poi proseguito ricordando le tante sfide contro la Juventus da calciatore dell’Inter: «La Juventus è una grande squadra, ho giocato tante partite contro di loro, in passato, che si sono sempre rivelate difficili. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma credo nella forza della nostra squadra. Ora abbiamo la possibilità di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi. Il nostro auspicio è evidente: noi speriamo di passare il turno, approdando così agli ottavi di finale di Champions League».