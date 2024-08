Perisic protagonista delle ultime ore di mercato! Un altro club di Serie A ci prova

Perisic è ormai fuori dai progetti dell’Hajduk Spalato, dove il croato ha avuto problemi con l’allenatore, vale a dire l’ex Milan Gennaro Gattuso. L’ex Inter può dunque diventare la sorpresa di queste ultime ore di calciomercato, con la seconda squadra italiana che prova il colpaccio. Di seguito quanto rivelato da Fabrizio Romano

COLPO A EFFETTO – Ivan Perisic è ormai ai margini dell’Hajduk Spalato, dove ha avuto problemi con il tecnico Gennaro Gattuso. Lo strappo sembra difficilmente risanabile e dunque l’ex Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il ritorno in Serie A in queste ultime ore di calciomercato non è assolutamente da escludere poiché potrebbe essere proprio lui il colpo a effetto di qualche club.

SECONDA PISTA – Detto già dell’interesse del Monza, c’è anche un’altra società italiana che in queste ultimissime ore di mercato sta tentando il colpaccio. Sembra una pista leggermente più complicata rispetto a quella brianzola, ma verrà fatto ogni tentativo come svelato da Fabrizio Romano.

Perisic ambitissimo in queste ultime ore di calciomercato: l’ex Inter torna in Serie A?

ALTRO INTERESSE – Oltre al Monza di Adriano Galliani, non nuovo ai grandi colpi dell’ultima ora, sulle tracce di Perisic c’è anche il Genoa di Alberto Zangrillo. I rossoblù hanno individuato in Perisic il colpo ideale per questo rush finale di mercato, ma la trattativa appare piuttosto complicata. In ogni caso il Genoa ci prova.