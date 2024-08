Perisic non tornerà in Italia: nessun “derby” contro l’Inter

Ivan Perisic è stato molto vicino al ritorno in Italia, non all’Inter ma al Como. Il trasferimento è saltato perché non c’era tempo a sufficienza per chiuderne l’acquisto.

AFFARE NON CONCLUSO – Ivan Perisic avrebbe potuto tornare a calcare il campo di San Siro, questa volta da avversario dell’Inter. L’ipotesi di un suo approdo al Como, che aveva avanzato la pretesa di acquistarlo nell’ultimo giorno del calciomercato estivo, non si è però verificata a causa del tempo. I lombardi sembravano poter chiudere per il suo ingaggio, ma i discorsi erano stati avviati troppo tardi per poter essere definiti entro il termine del calciomercato.

Perisic e l’Inter: una grande storia spesso sottovalutata

QUALCOSA RESTA – Perisic ha disputato le migliori stagioni della sua carriera all’Inter. Sia con Roberto Mancini, nella posizione di ala sinistra, che con Simone Inzaghi, nel ruolo di esterno sinistro, il croato ha sfoderato tutte le sue doti in termini di dribbling e cross dal fondo per cercare il compagno libero in area di rigore. Prima con Mauro Icardi e poi con Lautaro Martinez il feeling è stato evidente, anche se nel caso dell’argentino i rapporti si sono deteriorati per ragioni non afferenti al campo. Quello che si può dire, in ogni caso, è che le prestazioni del croato in maglia nerazzurra resteranno sempre a certificare il suo ingresso a pieno titolo nella storia dell’Inter.