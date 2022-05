Perisic, lo stop è lungo ma non preoccupa in vista della preparazione – CdS

L’Inter ha appena archiviato la stagione 2021/2022 e già pensa alla prossima. Ieri si è tenuto un vertice importante in sede in chiave mercato ma sono arrivate anche le prime notizie su Ivan Perisic dopo l’infortunio.

ENTITA’ – Quanto sarà lungo lo stop di Perisic? Gli esami effettuati ieri hanno mostrato un problema al muscolo del gemello della gamba destra e dunque uno stop stimato, anche dal Corriere dello Sport, intorno ai 30-40 giorni. Nulla di preoccupante per il croato e l’Inter visto che, proprio in quei giorni, si inizierà la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Certo, all’inizio andrà valutato il recupero del giocatore, ma insomma, diciamo che l’infortunio è arrivato in un momento non così drammatico.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno