Perisic, Inter preferirebbe la cessione. Lui resta un’altra stagione? – CdS

Anche Ivan Perisic come Marcelo Brozovic (vedi articolo) ha un contratto in scadenza nel 2022. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, il calciatore potrebbe scegliere di restare ancora un’altra stagione: idee diverse dall’Inter?

FUTURO INCERTO – Anche Ivan Perisic è in scadenza con l’Inter nel 2022, proprio come Marcelo Brozovic. A 32 anni e con un ingaggio già di 5 milioni, la società di Viale della Liberazione preferirebbe cederlo da subito. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, però, il calciatore potrebbe essere intenzionato a restare in nerazzurro ancora per una stagione, per poi ottenere da svincolato un ultimo contrato sostanzioso da qualche altra parte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno