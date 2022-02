Perisic, Inter ora in una posizione di vantaggio con Gosens: la situazione – TS

L’Inter non ha mai nascosto la volontà di tenersi stretto Ivan Perisic rinnovandogli il contratto, però toccherà a lui stesso prendere una decisione riguardo il suo futuro. Nella situazione attuale – sottolinea TuttoSport -, considerando l’arrivo di Robin Gosens, i nerazzurri si trovano adesso in una posizione di forza.

PASSO INDIETRO – Perisic per il futuro valuterà possibili offerte, se nessuna di queste dovesse soddisfarlo del tutto, potrebbe fare un passo indietro nei confronti dell’Inter che non ha mai nascosto la volontà di rinnovargli il contratto. A ogni modo, l’Inter si è comunque tutelata con l’acquisto di Robin Gosens, uno dei migliori esterni in circolazione. Questo mette indubbiamente l’Inter in una posizione di forza, ora toccherà al croato fare un passo indietro. Nelle prossime settimane le parti si rivedranno per fare il punto della situazione come stabilito a dicembre, dopo aver constatato la distanza tra domanda (3 anni a 6 milioni) e offerta (2 anni da 3,5). In caso di mancato accorto, l’Inter andrà su un giovane da affiancare a Gosens (Parisi o Cambiaso).

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino