Perisic in scadenza, in Bundesliga il Bayern Monaco (e non solo) lo vuole – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola fanno il punto della situazione sul futuro di Ivan Perisic, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter.

FUTURO – Ivan Perisic secondo il quotidiano romano non rinnoverà il suo contratto con l’Inter, in scadenza tra un anno. Per lui ci sarebbe un ritorno di fiamma in Bundesliga, con il Bayern Monaco che si è da poco liberato di Douglas Costa. In Germania però non è l’unico club interessato, ci sarebbe anche l’Hertha Berlino. Chiaro che, in caso di concorrenza, il Bayern avrebbe la meglio, ma pesa lo stipendio di 4,7 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport