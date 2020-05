Perisic in campo dal 1′ in Bayern Monaco-Eintracht:...

Perisic in campo dal 1′ in Bayern Monaco-Eintracht: le formazioni ufficiali

Al via tra pochi minuti Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, sfida valevole per la 27sima giornata della Bundesliga e seconda dopo lo stop Coronavirus. Tra i bavaresi parte titolare Ivan Perisic, giocatore in prestito dall’Inter.

TITOLARE – Dopo essere entrato nel finale della sfida della scorsa settimana contro l’Union Berlino, Ivan Perisic scenderà in campo dal primo minuto nel tridente d’attacco del Bayern Monaco che tra pochi minuti affronterà in casa l’Eintracht Francoforte. L’ala di proprietà Inter andrà a completare un attacco che vede Coman agire sulla destra e Lewandowski al centro. Centrocampo con Goretzka, Muller e Kimmich. La linea difensiva davanti a Manuel Neuer è composta invece dai terzini Davies e Pavard, con al centro Boateng e Alaba. Per la formazione ospite invece Trapp in porta, difesa composta da Toure, N’Dicka, Hinteregger e Ilsanker, centrocampo con Fernandes e Rode, mentre completano la formazione il tridente Kostic, Gacinovic, da Costa alle spalle dell’unica punta André Silva.