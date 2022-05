Perisic, è suo il gol più bello della Serie A del mese di aprile!

L’Inter si avvicina al match di Coppa Italia, la finale, contro la Juventus di mercoledì sera. Intanto però è stato scelto il gol del mese di aprile della Serie A. Il vincitore è Ivan Perisic con il suo super gol segnato nella sconfitta cruciale di Bologna.

VINCITORE – La perla di Ivan Perisic segnata contro il Bologna è tanto bella quanto, ahimè inutile. Il suo super gol segnato con il sinistro dal limite dell’area che aveva sbloccato quella partita, è stata scelta come gol del mese di Aprile della Serie A. Ecco il comunicato. Ivan Perisic si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di aprile. Il gol messo a segno dall’esterno dell’Inter nel match dello scorso 27 aprile contro il Bologna è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La splendida azione personale di Perisic ha superato in finale il pallonetto dalla lunga distanza con cui Nahuel Molina è andato a segno contro il Cagliari il 3 aprile.