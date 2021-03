Perisic e Brozovic, Croazia annuncia: «Contatti con Inter. Faremo di tutto»

Perisic e Brozovic, così come Skriniar (vedi articolo), sono stati bloccati dall’ATS di Milano dopo le quattro positività al Coronavirus rilevate negli ultimi due giorni. La Federcalcio croata comunica attraverso il proprio canale ufficiale di voler fare di tutto per avere i due nerazzurri in squadra

COMUNICATO – Ivan Perisic e Marcelo Brozovic al momento non possono rispondere alla convocazione della Croazia, che però non si arrende: “La Federcalcio croata conosce la situazione dell’Inter ed è in contatto con il club, la Federcalcio italiana, FIFA, Uefa e gli organi epidemiologici competenti per cercare di trovare una soluzione che consenta a Ivan Perisic e Marcel Brozovic di unirsi alla squadra. L’HNS farà di tutto, nelle circostanze esistenti, per avere il gruppo al completo durante il prossimo raduno per le partite di qualificazione con Slovenia, Cipro e Malta“.

Fonte: https://hns-cff.hr/