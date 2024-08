Perisic, dietrofront Monza: ma il futuro sarà lombardo. C’è l’accordo!

Ivan Perisic, ex Inter, sta decidendo il suo futuro. Dopo aver rifiutato il Monza, il laterale croato, a meno di clamorose sorprese, giocherà comunque in Lombardia.

VICINI – Niente Monza, ma sì al Como: Ivan Perisic ha scelto. Il croato, ex Inter, infatti, come riferisce Fabrizio Romano, si è accordato con il club lariano. Trattativa ai dettagli. Dunque, Perisic giocherà comunque in Lombardia e vicino alla sua ex squadra nerazzurra. Il giocatore croato, leggenda della sua nazionale, dopo il rientro in patria all’Hajduk Spalato è entrato ai ferri corti con Rino Gattuso, mister della formazione croata. Di conseguenza, Perisic ha voluto lasciare il club. Giocherà di nuovo in Italia. Il tempo stringe e si lavora alla chiusura dell’operazione. Cesc Fabregas, dopo aver accolto Varane e Sergi Roberto, può abbracciare un altro giocatore di esperienza internazionale come Perisic.

L’ex Inter Perisic verso il Como: nuova avventura in Serie A

AVVENTURA NUOVA – Dunque si paventa una nuova avventura in Serie A per Perisic. Il croato, che all’Inter ha vinto anche uno scudetto lasciando bellissimi ricordi, può iniziare un nuovo campionato in Italia. E lo potrà fare nell’ambiziosissimo Como indonesiano. La squadra lariana può vantare giocatori dal livello assoluto, con tantissimi trofei alle spalle: da Varane a Reina, passando appunto per Sergi Roberto e Perisic. C’è grandissima curiosità su questa squadra. L’Inter giocherà col Como a dicembre, prima di Natale. Per Ivan sarebbe un ritorno al Meazza, con la possibilità di rivedere ex tifosi e compagni.