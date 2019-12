Perisic: “Croazia non favorita agli Europei! Monaco? Mi piace, nel 2020…”

Perisic ha partecipato a un evento umanitario in quel di Spalato. Il croato, al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, ha parlato degli Europei con la Croazia e della sua attuale squadra

NAZIONALE – Così Ivan Perisic sulla Croazia: «Abbiamo fatto il passo più importante con la qualificazione. Siamo tutti pronti per gli Europei, sappiamo cosa ci aspetta. Non possiamo dire di essere favoriti, dobbiamo entrare nel torneo con modestia, se pensiamo di esserlo non finirà bene per noi. Non siamo favoriti, ma faremo del nostro meglio».

BAYERN MONACO – Infine un commento sulla sua nuova città e squadra in attesa del riscatto dall’Inter: «Monaco mi piace, centreremo nuove vittorie nel 2020».

Fonte: hrvatska-danas.com/