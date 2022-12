Perisic consola Lukaku: «Ero con lui, fortissimo! Gli auguro di vincere tutto con l’Inter»

Perisic non dimentica l’Inter e chi ha avuto come compagno nella stagione 2020-2021, ossia Lukaku. Il laterale della Croazia, dopo lo 0-0 col Belgio che ha promosso i suoi ed eliminato i Diables Rouges (vedi articolo), a FIFA+ ha svelato di averci parlato a fine partita.

IL SUPPORTO – Ivan Perisic non condanna Romelu Lukaku per i tanti errori in Croazia-Belgio: «Ero con lui due-tre minuti. Questo è il calcio: una volta fai gol e una volta sbagli. Lui è un giocatore veramente fortissimo, gli auguro che adesso con l’Inter vinca tutti i trofei possibili. La cosa più importante era passare il girone, ora ci concentreremo sugli ottavi di finale. Abbiamo fatto una buona partita, così come loro. Credo, però, che considerando le tre partite abbiamo meritato di andare avanti in questi Mondiali».