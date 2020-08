Perisic, chance riscatto? Partenza da titolare in Bayern Monaco-Chelsea

Condividi questo articolo

Come lasciato intendere dal tecnico Hans-Dieter Flick (vedi articolo), spazio per Ivan Perisic da titolare in Bayern Monaco-Chelsea, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il bavarese ha una chance per il suo riscatto dall’Inter.

OCCASIONE – Grande occasione da titolare questa sera per Ivan Perisic. Il croato, di proprietà dell’Inter, scenderà infatti in campo da titolare come ala sinistra in Bayern Monaco-Chelsea, sfida del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bavaresi partono forti dello 0-3 dell’andata ottenuto a Londra. Per il croato è una grande occasione per mettersi in mostra in vista di un eventuale riscatto da parte dei bavaresi dopo il termine del suo prestito dalla squadra nerazzurra.