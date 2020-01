Perisic, chance Bayern Monaco: dal 1′ con l’Hertha Berlino! Inter attenta

Perisic è in bilico al Bayern Monaco (vedi articolo). Il croato dovrà convincere i tedeschi a riscattarlo dall’Inter e oggi ha una prima occasione contro l’Hertha Berlino

OCCASIONE RISCATTO – Ivan Perisic è titolare nel Bayern Monaco che sfiderà tra circa mezz’ora l’Hertha Berlino. Il tecnico Flick ha scelto il croato dal primo minuto per la gara di Bundesliga, con i bavaresi che cercano punti per rincorrere il Lipsia in vetta distante 7 punti. Chance da non fallire per l’ex 44 dell’Inter, che vuole convincere i tedeschi a esercitare l’opzione di acquisto dai nerazzurri a fine stagione. La posizione di Perisic è in bilico per il futuro, intanto però incassa la fiducia per il presente. La società interista monitora la situazione in attesa di capire se il giocatore tornerà a Milano o consentirà di incassare. Di seguito l’undici del Bayern Monaco che affronterà l’Hertha Berlino alle 15,30 reso noto dall’account Twitter del club.