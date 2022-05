Perisic: «Bello ritrovare Conte! Tottenham, non vedo l’ora di iniziare»

Ivan Perisic è pronto per la sua nuova esperienza in Premier League. L’esterno croato dopo aver salutato l’Inter, parla già da giocatore del Tottenham (QUI l’ufficialità).

PRIME DICHIARAZIONI – Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham, ecco le sue dichiarazioni: «Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Tottenham. Volevo fortemente venire qui in Premier League da quando ho cominciato a giocare a calcio, non vedo l’ora di iniziare. Un privilegio tornare a lavorare con Antonio Conte. Insieme abbiamo fatto molto bene all’Inter vincendo uno Scudetto dopo 11 anni. Sono molto felice di vederlo di nuovo. Mi piace come lui vive il calcio. Anche quando dorme pensa al calcio. Sono sicuro che faremo grandi cose. Champions League al Tottenham? Ho visto le due ultime partite e dopo la vittoria con l’Arsenal era ovvio che ci qualificassimo. Mi piace lavorare molto per la squadra. Mio ruolo? Gioco in diverse zone del campo, porterò anche la mia esperienza perché ho giocato in grandi club. Nel 2018 ho affrontato il Tottenham con la maglia dell’Inter, ricordo che è stata una partita difficile. L’anno dopo ci ho giocato con il Bayern Monaco. Il mio sogno era quello di giocare nei cinque maggiori campionati e la Premier League mi mancava».

Fonte: tottenhamhotspur.com