Perisic, arriva l’esordio (con vittoria) in Premier League: 34′ in campo

Ivan Perisic non è partito da titolare nella sfida di oggi tra Tottenham e Southampton, ma durante la partita è arrivato il suo esordio in Premier League. Il tecnico Antonio Conte lo ha infatti mandato in campo al 66′ della gara vinta in rimonta per 4-1 grazie alle reti di Sessegnon, Dier, Kulusevski e l’autogol di Salisu.

ESORDIO – Non è facile vedere Ivan Perisic con un altra maglia che non sia quella dell’Inter, specialmente dopo l’ultima stagione disputata ad altissimi livelli. Purtroppo, però, il croato si è trasferito al Tottenham a parametro zero e proprio oggi ha esordito ufficialmente in Premier League. Partito dalla panchina a causa di uno stato di forma non ottimale (il giocatore sta ancora recuperando dall’ultimo infortunio subìto nel finale della scorsa Serie A), Ivan Perisic è entrato in campo al 66′ della gara vinta dagli Spurs per 4-1 in rimonta contro il Southampton. In attesa di partire da titolare.