Perinetti netto: «Napoli ha la convinzione di poter contrastare l’Inter»

Giorgio Perinetti ha parlato della lotta scudetto, indicando perché il Napoli abbia maggiori convinzioni di successo finale dopo il match pareggiato contro l’Inter per 1-1.

IL RAGIONAMENTO – Giorgio Perinetti si è espresso a Radio Marte sulla corsa scudetto, con l’Inter che è momentaneamente a +1 sul Napoli. Il dirigente sportivo ha sottolineato come i partenopei siano usciti dallo scontro diretto con rinnovate convinzioni per il futuro: «Il Napoli ha dominato contro l’Inter, quindi ha la convinzione di poter vincere lo Scudetto. I partenopei sono ora molto più convinti perché hanno dominato la gara, non avendo problemi e sfiorando pure il gol della vittoria, è stata una grande partita».

Perinetti sulla prestazione del Napoli contro l’Inter

LA CONVINZIONE – Perinetti ha poi proseguito: «Ora il Napoli ha di nuovo la convinzione di poter contrastare la favorita Inter. Del resto, chi strapazza in quel modo la squadra più forte del torneo deve necessariamente crederci. Adesso, si tratta solo di mantenere alta la concentrazione per riuscire a conquistare i tre punti. L’Atalanta (ora terza a -3, ndr.) non ha più il peso della Champions. Ritengo che anche la formazione bergamasca sia una candidata per la vittoria dello scudetto».