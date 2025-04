Perinetti: «Napoli, un’impresa! La stanchezza dell’Inter si sente»

In una lunga intervista a Stile TV, l’ex dirigente di Venezia e Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli in queste ultime cinque giornate di Serie A.

LAVORO – Giorgio Perinetti, ex dirigente sportivo e noto nel mondo del calcio, in un’intervista rilasciata a Stile TV, in Campania, ha parlato della sfida scudetto tra Inter e Napoli che da qui alla fine della stagione sarà al centro del dibattito italiano. Queste le parole del super dirigente: «Il primo posto del Napoli è frutto del lavoro di Conte. Attenzione a pensare che il risultato sia una cosa fatta. La tensione adesso sarà sempre più alta. Nessuno è superato in partenza».

Inter, la stanchezza si sente! Ma tutto aperto

IMPEGNI – Perinetti poi, viene incalzato sulla situazione in casa Inter che nell’ultima partita ha perso contro il Bologna: «I nerazzurri si sono visti raggiungere dal Napoli e questo ha creato situazioni particolari nella testa dei giocatori. Ma si può recuperare emotivamente. Domani sarà una gara importante, poi ci sarà la Champions League ed è chiaro che dal punto di vista fisico possa consumare di più. Il Napoli ha già fatto un’impresa, sfidare l’Inter da inizio anno per lo scudetto ed essere primi significa aver fatto un’impresa».