Perinetti: “Mercato? Tante riflessioni: si parla di scambi! Dopo tre mesi…”

Giorgio Perinetti, noto dirigente sportivo italiano, in un’intervista a “Tuttomercatoweb” ha detto la sua riguardo la ripresa del calcio italiano e in particolare del mercato, che lui ben conosce.

UOMO DI MERCATO – Giorgio Perinetti, intervistato da TMW ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato e soprattutto il mercato: «La ripartenza è un grande segnale, oggi la tocchiamo con mano. Il calcio ha ripreso, bello così. Si è ripartiti con semifinale e finale di Coppa Italia, dopo tre mesi non è certo possibile essere al massimo. Le squadre cresceranno partita dopo partita. Il mercato? Nei tre mesi di fermo le società hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Il calcio giocato dà ulteriori spunti. Il momento economico però non è brillante e porterà a tante riflessioni. Si parla di scambi, probabilmente sarà così. Ma basta un singolo movimento per scatenare un effetto domino».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.