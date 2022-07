Perinetti: «L’Inter era in vantaggio per Bremer e Dybala! Ecco come si muove»

Settimana complessa in casa Inter visto che sono saltati sia Bremer sia Dybala. Dei due obiettivi sfumati ha parlato il noto dirigente Perinetti, intervistato dal sito TuttoMercatoWeb.

RIPRESA E SUPERATA – Giorgio Perinetti vede nella troppa attesa ciò che è costato due colpi: «L’Inter era riuscita a portarsi in vantaggio sia su Paulo Dybala sia su Gleison Bremer, ma il mercato ha tante variabili. Paulo ha aspettato ma la pressione della Roma lo ha convinto a sposare un progetto diverso. Per quanto riguarda Bremer la Juventus è stata avvantaggiata dalla cessione di Matthijs de Ligt. Adesso come si muoverà l’Inter? In avanti dovrà tenere Edin Dzeko, al di là delle bizze di Alexis Sanchez è coperta. Sfumato Bremer o rinuncia all’offerta del PSG per Milan Skriniar o dovrà inventarsi qualcosa. Nikola Milenkovic? È il nome giusto per tutti. È uno da grande squadra che può giocare anche con una linea difensiva più alta. Se è ancora sul mercato può rappresentare un’ottima soluzione».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo