Perinetti: «L’Inter ora ha un altro vantaggio. Appagamento? Non esiste»

Perinetti trova un motivo in più per pensare all’Inter che vincerà la Serie A in queste ultime giornate. Il dirigente, ospite di Sportitalia, spiega quale sia il bonus spendibile dai nerazzurri.

QUALCOSA IN PIÙ – Giorgio Perinetti vota nerazzurro: «L’Inter ha un altro vantaggio, che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. L’ha vinto con un allenatore che, come prima cosa, insegna di non accontentarsi mai di una vittoria ma di inseguire subito un’altra. Appagamento da parte del Napoli? Possibile, ma all’Inter non esiste. È stata inculcata dalla mentalità di Antonio Conte dello scorso anno di inseguire questo continuo ricercare la vittoria successiva, non accontentandosi del presente. Ha più mentalità l’Inter e il vantaggio dei punti, lo spartiacque è stato Torino: se la Juventus avesse vinto, una partita molto incerta aperta a qualsiasi risultato, oggi parleremmo di una Juventus che avendo più esperienza e tradizione di vertice poteva tornare e fare i giochi diversamente. In questo momento l’Inter può solo buttare il campionato, lo stavamo dicendo anche per Milan e Napoli ma ora è diverso».