Perinetti: «L’Inter ha mantenuto l’ossatura, se la gioca. Correa talento»

Perinetti, dirigente del Siena, è intervenuto in collegamento durante Si Gonfia la Rete su Radio Marte. Da parte sua c’è la convinzione che l’Inter lotterà per il titolo e che Correa possa fare bene.

CORSA A TRE – Così Giorgio Perinetti sulla Serie A: «Intanto devo dire che di solito, quando il campionato è successivo a Mondiali ed Europei, spesso ci sono sorprese sulla vittoria. Detto questo credo che, con la Juventus molto attardata che difficilmente potrà rientrare e si dedicherà molto alla coppa, ci sono queste tre squadre. Lotteranno secondo me fino in fondo per lo scudetto. Il Napoli ha avuto la costanza di portare su un gruppo forte, e non vendere i giocatori. Luciano Spalletti ha dato più concretezza a questa squadra, secondo me il Napoli è candidato alla vittoria finale. Le altre due sono realtà importanti, non possiamo dire che non hanno titolo e qualità anche loro. L’Inter ha perso due giocatori forti, ma ha mantenuto l’ossatura e li ha rimpiazzati con giocatori come Joaquin Correa, che è un talento, ed Edin Dzeko. Era una squadra già indicata fra le favorite, poi c’è il Milan che continua coi suoi giovani a fare un gioco molto redditizio. Difficile fare un pronostico, credo che se la giocheranno tutte e tre».