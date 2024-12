Perinetti: «Inter favorita per lo scudetto. Ma attenzione a una rivale!»

Giorgio Perinetti si è espresso sulla corsa scudetto, sottolineando come l’Inter rimanga la favorita per la vittoria finale. Una squadra, però, non deve essere sottovalutata.

IL PENSIERO – Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, si è pronunciato a TMW sulla lotta per la conquista del titolo di Serie A, che vede l’Inter tra le protagoniste. Questo il suo commento in merito: «Io penso che la favorita d’obbligo per lo scudetto sia l’Inter. Poi, sicuramente il Napoli ha metabolizzato immediatamente i dettami di Conte. Aggiungo che bisogna fare attenzione all’Atalanta».

Perinetti su un’altra possibile sfidante dell’Inter!

LA CONSIDERAZIONE – Perinetti ha poi proseguito dicendo la sua su una rivale “della vigilia” dell’Inter, ossia la Juventus di Thiago Motta. La compagine allenata dal tecnico brasiliano, pareggiando l’ultima sfida di Serie A contro il Lecce, si trova ora a 6 punti dal Napoli capolista e a 2 lunghezze dall’Inter avente una partita in meno. Le assenze possono pesare, ma anche il fatto che non ci siano più campi di Serie A in cui risulta facile giocare, come sottolineato dallo stesso Perinetti: «Sui bianconeri, penso che la mentalità ci sia ma che le defezioni stiano pesando. Inoltre, la squadra ha cambiato tanto, giocare in altri campi di Serie A non è mai facile».