Perinetti: “Icardi allontanato da solo dall’Inter, non per Conte! Perisic…”

Perinetti “discolpa” Conte per l’addio di Icardi. Il dirigente, intervenuto in collegamento con “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha parlato delle decisioni presi dall’Inter sugli epurati della scorsa stagione, visto che ha approvato anche la cessione di Perisic (lui ancora non definitivo).

GIUSTO DARLI VIA – Giorgio Perinetti è d’accordo con le cessioni dell’Inter: «Io credo che Mauro Icardi si sia allontanato da solo, non l’ha fatto Antonio Conte ma il suo comportamento e il suo atteggiamento. Nel calcio di oggi non ci sono giocatori incedibili, se la società può sostituirlo meglio. Se un calciatore si allontana dal gruppo per motivi caratteriali è giusto fare delle scelte. Anche Ivan Perisic non andava a modo a Conte, l’Inter ha scelto altri giocatori. Mi dispiace che si cambino spesso giocatori e formazioni, ma il calcio di oggi è così. Non è più il calcio romantico di una volta, è un calcio diverso: bisogna adeguarsi».