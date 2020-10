Perinetti: “Hakimi colpo di mercato. Stop campionato? Responsabilità…”

Hakimi Lautaro Martinez Inter

Hakimi all’Inter è il colpo dell’estate. Ne è sicuro Giorgio Perinetti, attuale dirigente del Brescia che su “TuttoMercatoWeb” dice la sua riguardo la lotta scudetto, le scelte della Juventus e l’emergenza Coronavirus (Covid-19), nel mondo del calcio.

IL COLPO – Hakimi è il colpo dell’estate per il dirigente del Brescia, Giorgio Perinetti: «Il colpo dell’estate? Achraf Hakimi. Una conferma. Non c’erano dubbi. E poi c’è Osimhen, vedendolo si capisce perché Gattuso abbia insistito così tanto per averlo».

CORSA SCUDETTO – Non solo Hakimi e mercato, Perinetti dice la sua riguardo il momento della Juventus e la corsa scudetto: «I cavalli si vedono all’arrivo. Ma squadre come Inter, Milan e Napoli stanno dimostrando di sapersela giocare. La Juventus non fa mai le cose a caso. Pirlo sa ciò che vuole, ci vuole del tempo. Si dimostrerà un ottimo allenatore».

EMERGENZA CORONAVIRUS – Perinetti conclude parlando dell’emergenza Coronavirus nel calcio e la possibilità di fermare i campionati: «Ogni società prima o poi avrà problemi relativi alle positività. L’importante andare avanti e poi fare un punto a fine girone d’andata. L’augurio è di finire comunque il campionato. Annullare tutto sembra la soluzione più semplice. Ma comporterebbe conseguenze dal punto di vista gestionale ed economico. Bisogna cercare con buona volontà di andare avanti con senso di responsabilità».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.