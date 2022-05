Perinetti: «Dybala può andare dove vuole. Inter? Contento per un motivo»

Giorgio Perinetti, ex dirigente di Dybala al Palermo, ha parlato del futuro della Joya. L’argentino lascerà in estate la Juventus e l’ipotesi Inter sembrerebbe molto percorribile (vedi articolo)

FUTURO − Perinetti non ha dubbi sulle preferenze post Juventus della Joya: «Paulo Dybala si sente libero. Nel momento in cui si lascia libero un giocatore come Dybala a parametro zero è normale aspettarsi qualunque destinazione gradita al ragazzo, Inter compresa. Conoscendo Dybala, dubito che voglia andare all’estero. Sarebbe certamente più contento di restare in Italia. Il giocatore va dove vuole, mi sembra normale pensarlo. In questo calcio i parametri zero sono sempre più frequenti».

Fonte: TuttoJuve.com