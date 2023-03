Perinetti: «Conte torna all’Inter, perché no? In tanti lo guardano»

Dopo aver lasciato anche ufficialmente il Tottenham per Conte c’è da capire quale sarà la prossima esperienza. Perinetti, in collegamento con Radio Sportiva, non esclude affatto l’opzione di un ritorno all’Inter o alla Juventus.

BIS DA CONCEDERE – Giorgio Perinetti conosce molto bene Antonio Conte, visto che hanno lavorato assieme alla Juventus, al Bari e al Siena. Il dirigente valuta le opzioni: «Non è facile, ma tante società lo guardano con grande interesse. A Roma c’è José Mourinho che è un idolo dei tifosi romanisti e sta facendo bene, poi non si sa cosa succederà nella prossima stagione. Per lui la Roma darebbe grandi motivazioni, ma lì c’è un mostro sacro della panchina come Mourinho: vediamo. Conte tornerebbe anche all’Inter o alla Juventus? Penso di sì, non vedo perché non dovrebbe tornare: ha già vinto. Non vedo problemi, all’Inter ha vinto lo scudetto e con la Juventus ha cominciato un ciclo importante. Forse preferirebbe tornare, ma poi dipende dalle società e dai loro programmi».