Perinetti: «Arabia nuova Cina, offerte fuori mercato! Frattesi…»

Giorgio Perinetti, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato della situazione del calciomercato in Serie A e non solo con le ricche offerte provenienti dalle squadre dell’Arabia Saudita. Una battuta anche su Frattesi

FUORI MERCATO – Questa l’opinione di Perinetti: «Mercato in Arabia? Indubbiamente l’Arabia è la nuova Cina. Tentano i giocatori con offerte fuori mercato, ovvio che poi non si può concorrere. Il campionato italiano non solo ha la concorrenza dall’Arabia, i giocatori migliori vanno in Premier League guardate Tonali e Vicario. Siamo un campionato che valorizza i giocatori e che poi è costretta a venderli. Un campionato dove non arrivano i migliori ma dove partono i migliori e bisogna essere bravi a sostituirli con giocatori bravi in prospettiva. Frattesi? Credo abbia scelto l’Italia, non so chi se lo aggiudicherà. Vuole fare un’esperienza in una grande squadra. Lo vedrei bene ovunque, ha qualità e dinamismo un giocatore completo»