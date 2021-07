Pereiro: «Nandez? Lo aspettiamo! Nainggolan? Siamo contenti se arriva»

Nandez è tra le prime scelte dell’Inter, che continua a trattare con il Cagliari (vedi articolo). Gaston Pereiro – intervenuto in conferenza stampa nel ritiro pre-campionato della squadra rossoblù -, parla del compagno ma anche di Nainggolan. Di seguito le sue dichiarazioni

NOMI IN BALLO – Nahitan Nandez è tra le prime scelte dell’Inter Campione d’Italiano. Il suo compagno di squadra, Gaston Pereiro, si augura di vederlo ancora con la maglia del Cagliari: «Se ho sentito Diego Godin e Nandez? Adesso sono in vacanza e devono tornare il 27, li aspettiamo con molto entusiasmo perché sono giocatori importanti per noi». Poi, sull’altro nome in ballo tra Inter e Cagliari, Pereiro afferma: «Radja Nainggolan è un giocatore importantissimo che adesso è dell’Inter, però se viene qui siamo contenti. Possiamo giocare insieme, però ora si trova all’Inter. Se verrà sarà importantissimo perché ha tanta qualità».