Percassi: «Scudetto? L’Atalanta ricorda da dove è partita!»

Antonio Percassi si è espresso sulle ambizioni scudetto della società da lui presieduta. I bergamaschi non devono mai dimenticare come sono state gettate le basi per i successi odierni.

IL COMMENTO – Antonio Percassi ha parlato al pranzo natalizio, organizzato dalla sua Atalanta, con i media. Il Presidente della squadra bergamasca ha invitato alla cautela nel momento in cui si analizzano le chances di scudetto della compagine allenata da Gian Piero Gasperini: «Dobbiamo tenere i piedi per terra. Ricordo bene dove eravamo in classifica (l’Atalanta è retrocessa in Serie B nel 2010, ndr.)».