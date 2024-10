Percassi sul valore dell’Inter: «La finale europea dimostra la qualità del calcio italiano!»

Luca Percassi è sul palco del Festival dello Sport, insieme a Giuseppe Marotta. L’Amministratore Delegato dell’Atalanta si sofferma anche sull’Inter, guardando ai floridi trascorsi in Europa. Poi il focus sugli stadi, altro tema caro ai nerazzurri.

CALCIO ITALIANO – Luca Percassi parla della sua Atalanta e delle altre squadre italiane, tra cui l’Inter, che hanno affermato la propria fame nel contesto europeo: «La finale di Europa League dell’Atalanta è stata una notte magica, però giocavamo contro il Leverkusen che non aveva mai perso. Fino alla fine abbiamo sofferto ma poi gioito per qualcosa di incredibile. Le parole del Presidente della UEFA Ceferin? Sicuramente è un qualcosa che gratifica, il fatto che siano dette a una società di medie dimensioni e non grande è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Alla fine le cose te le conquisti sul campo e il fatto che l’Atalanta per la prima volta abbia vinto un trofeo internazionale penso abbia fatto bene al calcio italiano. Ma abbiamo avuto varie squadre finaliste nelle competizioni europee, la Fiorentina, l’Inter. Questo a dimostrazione che la qualità del calcio italiano è cresciuto».

Percassi sul tema stadio, caro anche all’Inter!

STADI E CITTÀ – Luca Percassi continua, sull’argomento affrontato anche dal Presidente dell’Inter: «Atalanta come modello? Noi ringraziamo ma la verità è che l’Atalanta ha la sua identità e molte cose che noi facciamo magari non potrebbero essere replicabili in altre città perché abbiamo determinate caratteristiche. Di cose importanti ne abbiamo fatte tante ma una delle principali era quella legata al rifacimento dello stadio. Nel 2017 siamo riusciti a comprarlo e quest’anno lo abbiamo inaugurato. per noi questo è motivo di orgoglio perché siamo riusciti a dotare la città di un impianto adeguato rispetto al suo valore. In Italia, che è il più bel Paese del Mondo che tutti invidiano, con città e cultura meravigliosa, gli stadi non rappresentano al meglio quello che è il valore della città stessa».