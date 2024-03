Percassi: «Inter-Atalanta rammarico. Poteva essere in un altro momento!»

Luca Percassi torna, come fatto da De Roon, su Inter-Atalanta disputata una settimana fa. L’Amministratore Delegato bergamasco avanza alcune lamentele sul calendario.

CALENDARIO – Una settimana fa Inter-Atalanta, poi nel weekend la Dea ha sfidato il Bologna, e oggi incontrerà lo Sporting in Europa League. L’Amministratore Delegato del club bergamasco esprime insoddisfazione per il calendario. Le parole di Luca Percassi su Sky Sport 24: «4 partite in 11 con avversari di livello? Sicuramente il fatto di giocare cos’ tante partite inevitabilmente qualcosa toglie in termini di recupero fisico e mentale. Il rammarico è che probabilmente la partita Inter-Atalanta si poteva giocare in un momento diverso. Ma com’è nostra abitudine non ci lamentiamo mai e giochiamo. Si sono concentrate tante partite di grande livello ma al tempo stesso c’è grande soddisfazione perché ce le giochiamo. Quindi per noi è motivo di grande gratificazione. Questi palcoscenici ti permettono di imparare qualcosa. è ovvio però che la classifica settimana a disposizione ti permette di recuperare meglio dal punto di vista fisico e mentale».