Percassi: “Incantato dall’Atalanta e non solo: dico grazie a Inter e Milan”

L’Atalanta vince 4-1 a San Siro contro il Valencia per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League e incanta il presidente Antonio Percassi che nel corso di una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” ci tiene a ringraziare Inter, Milan e il comune di Milano.

GRAZIE A INTER E MILAN – Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, resta incantato dalla prestazione della sua squadra a San Siro contro il Valencia, ma anche dai suoi tifosi. Nel corso di un’intervista ringrazia ancora le società e il sindaco di Milano per aver ospitato la squadra allenata da Gian Piero Gasperini a San Siro in vista delle sfide di UEFA Champions League: «Si parla sempre di Dea record, ma anche i tifosi ne hanno fatto uno, mercoledì sera. Mi hanno incantato almeno quanto la squadra: ha vinto anche Bergamo, non solo l’Atalanta, e dirgli grazie è troppo poco, ma di più non posso fare. Anzi, sì: devo ringraziare ancora Inter e Milan per la loro disponibilità a ospitarci e con loro il Sindaco di Milano, Beppe Sala».