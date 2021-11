Percassi: «Atalanta, matti a parlare di scudetto! Squadra dà il massimo»

L’Atalanta ha battuto il Venezia con una grande prestazione e continua a puntare ai piani alti della classifica di Serie A (vedi articolo). Percassi, Amministratore Delegato dei bergamaschi, ha parlato della lotta scudetto e delle ambizioni della Dea ai microfoni di DAZN.

PIEDI PER TERRA – Luca Percassi non fa voli pindarici e si concentra sulla crescita del progetto Atalanta: «Parlare di scudetto? Siamo persone molto semplici che guardano al lavoro partita dopo partita. Sappiamo quanto è importante confermarsi settimana dopo settimana. Penso che mai l’Atalanta potrebbe citare alcuni obiettivi, perché saremmo semplicemente dei matti come società. Però è giusto che il mister e la squadra diano il massimo in ogni partita e poi si vede. Negli anni passati abbiamo raggiunto degli obiettivi che mai abbiamo dichiarato perché mai li avremmo posti. Dobbiamo continuare a lavorare. Penso che l’Atalanta sia una buona squadra, con degli ottimi ragazzi, completa in tutti i ruoli. Cercheremo sempre di rinforzarci nel rispetto dei nostri equilibri. È un progetto che prosegue».