Percassi: «Dispiace per Scamacca e Scalvini! Stagione finita»

Nel pre-partita di Atalanta-Bologna, Luca Percassi, amministratore delegato degli orobici, ha parlato in collegamento con Canale 5. L’annuncio di due assenze pesanti da qui alla fine della stagione.

ASSENZE – Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, nel pre-partita della sfida tra Atalanta e Bologna di Coppa Italia, ha parlato in collegamento con Mediaset riguardo alla lunga stagione che ci sarà da qui a giugno. Queste le parole del numero uno nerazzurro: «Scamacca e Scalvini saranno operati, un grandissimo dispiacere per noi perché perdiamo per lungo tempo due ragazzi che potevano darci una grossa mano. Non meritavano di finire così. Torneranno più forti di prima, ma sappiamo già che saranno a disposizione del tecnico a partire dalla prossima stagione».

Percassi annuncia due assenze pesanti con l’Inter a metà marzo

STOP – Assenza che riguarda anche l’Inter in vista della prossima sfida proprio contro l’Atalanta. La squadra allenata da Simone Inzaghi sfiderà la Dea il prossimo 16 marzo a Bergamo. Una partita che potrebbe essere interessante per la lotta scudetto. L’assenza di Scalvini e Scamacca si farà sicuramente sentire per l’Atalanta che restano impegnati anche in Champions League con le due partite dei playoff.