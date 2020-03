Per Sensi serve pazienza: tornerÃ  dopo il Getafe – CdS

Per Sensi serve pazienza: tornerà dopo il Getafe – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sulle condizioni di Sensi. Il centrocampista è tornato ad allenarsi, ma per giocare se ne parla dopo il Getafe.

PRUDENZA – Conte aspetta il recupero di Sensi. Il centrocampista a breve sosterrà un nuovo esame dopo quello svolto la scorsa settimana per capire a che punto è la guarigione dello scafoide del piede sinistro fratturato nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ieri ha lavorato sul campo. L’obiettivo è riaverlo in gruppo per il match successivo a quello di Europa League contro il Getafe, ma non va escluso che si vada oltre. La situazione sarà valutata giorno dopo giorno.