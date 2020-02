Per Pjanic oggi esami, Juventus in ansia: salta...

Per Pjanic oggi esami, Juventus in ansia: salta l’Inter? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle condizioni di Pjanic. Il regista della Juventus oggi sosterrà esami. Potrebbe saltare la sfida con l’Inter.

USCITA ANTICIPATA – Sette minuti. Poi è uscito dal campo furibondo, come non si era visto mai in queste sue quattro stagioni bianconere. Se all’andata Miralem Pjanic contro il Brescia aveva segnato il primo dei suoi tre gol stagionali, il ritorno è stato il giorno della rabbia. L’immagine di lui che scuote la testa e impreca è stata forte. Mentre usciva dal campo parlottando con Bonucci prima e Balotelli poi, si è avuta la sensazione che Mire avesse dei brutti presentimenti.

OGGI ESAMI – Il problema all’adduttore lo preoccupa e non poco visto che per lo stesso guaio muscolare si era dovuto fermare a novembre. Oggi la verità, ci saranno gli esami a chiarire i tempi di recupero. Il rischio, per Sarri, è perdere il cervello per le sfide cruciali: la trasferta di Lione in Champions mercoledì 26 e l’incrocio scudetto contro l’Inter l’1 marzo. Il tecnico non si sbilancia: «Ora è un acciacco a un adduttore e a volte gli adduttori danno falsi segnali: va valutato domani (oggi ndr), ma al momento nulla fa pensare alla pubalgia».

AZZARDO – Probabilmente Pjanic, che non sta vivendo un periodo molto brillante, non avrebbe voluto giocare. Si è scaldato velocemente, è entrato per Ramsey e poco dopo si è toccato l’inguine. E Sarri lo ha dovuto togliere. Pjanic per MS è fondamentale, è l’uomo dell’utopia dei «150 palloni a partita». E per farlo rifiatare lo ha lasciato in panchina. Però la voglia di cristallizzare una gara comunque ben indirizzata (Juve sull’1-0 e Brescia in dieci) ha avuto la meglio.Una mossa che nel breve periodo potrebbe costare cara.