Per lo scudetto Ã¨ corsa a tre, l’Inter ha due motivi per crederci – CdS

Per lo scudetto è corsa a tre, l’Inter ha due motivi per crederci – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che la lotta scudetto in Serie A è ancora aperta. L’Inter in particolare ha due motivi per crederci.

CORSA A TRE – A 9 giornate dalla fine lo scudetto sta in 8 punti. Tra i 72 della Juventus e i 64 dell’Inter, con la Lazio in mezzo. 8 punti su 27 disponibili nelle 9 partite che restano. Tutti hanno diritto di sognare, anche i più distaccati nerazzurri. Che in particolare hanno due condizioni di vantaggio.

DUE CONDIZIONI – La prima è lo scontro diretto tra Juve e Lazio del 20 luglio che potrebbe rappresentare per la squadra di Conte un’occasione per accorciare la classifica. La seconda è il calendario: se si sommano i punti delle avversarie ancora da affrontare si può constatare che è proprio l’Inter la squadra con le sfidanti più facili. Le sue avversarie a dieci dalla fine assommano 332 punti contro i 335 della Lazio e i 366 della Juve.