Per l’Inter inizia il mese della verità: chiuso gennaio si cerca la svolta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che l’Inter si trova alle porte di un mese potenzialmente decisivo per la stagione. Il livello delle sfide sarà alto.

GENNAIO SUPERATO – Il mese della verità. L’Inter di Antonio Conte domenica sera ha vinto a Udine una partita difficile, portata a casa grazie alla forza di Lukaku e di una difesa – la migliore della Serie A – capace di tenere inviolata la porta dell’esordiente Padelli. Ma i nerazzurri non stanno ancora bene. Il mese di gennaio, solitamente difficile per l’Inter, è stato superato con fatica, ma al di là dei risultato, è apparso evidente un calo di rendimento della squadra di Conte, andata a mille tra agosto e dicembre e poi logicamente calata in virtù delle poche alternative che hanno costretto il tecnico a iper-utilizzare alcuni giocatori. L’Inter, però, nonostante alcuni pareggi di troppo, ha tenuto botta ed è ancora lì, a una partita di distanza dalla Juventus a giocarsi uno scudetto che solamente in estate sembrava un’utopia.

PERIODO DECISVO – Conte ha portato i “suoi punti” alla classifica, il resto lo ha fatto la società con un mercato importante, sia tra luglio e agosto, sia a gennaio con l’innesto degli “inglesi” Eriksen, Young e Moses. Ma adesso viene il bello, perché l’Inter si giocherà da qui al 5 marzo tutti gli obiettivi della stagione, in primis il campionato dove ci saranno tre partite delicatissime: il derby domenica 9 febbraio (senza Lautaro squalificato e con Handanovic e Sensi in dubbio), la trasferta a Roma con la Lazio domenica 16 e quella a Torino con la Juventus il primo marzo. Tre gare – più la sfida interna con la Sampdoria il 23 – che potrebbero dare la risposta definitiva al quesito che in molti si fanno: l’Inter lotterà fino alla fine per lo scudetto o piano piano perderà terreno dalla Juventus? In mezzo a queste partite, i sedicesimi di Europa League contro i modesti bulgari del Ludogorets (20 e 27 febbraio col ritorno, a Milano, a tre giorni dal big match dell’Allianz Stadium), e soprattutto la doppia semifinale di Coppa Italia col Napoli: andata il 12 febbraio a San Siro e ritorno il 5 marzo al San Paolo.