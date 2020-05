Per la Figc agenda piena, ecco tutti gli incontri della settimana – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” fa il punto degli incontri della Figc nella prossima settimana, in attesa di un incontro col premier Conte.

INCONTRO COI MEDICI – Ieri Conte non ha “sbloccato” il calcio. Siamo ancora lontani da una presa di posizione forte da parte del premier per cercare di dare la spallata definitiva e permettere che la Serie A possa ripartire con gli standard che hanno permesso alla Bundesliga di ripartire. Al momento gli appuntamenti dell’agenda calcistica, suscettibili di stravolgimenti qualora dovesse concretizzarsi il vertice tra il premier Conte e il presidente Gravina, prevedono martedì mattina la prima riunione del comitato medico scientifico della Figc per imbastire il protocollo da utilizzare per quando riprenderà la Sere A. Provando a mettere a fuoco anche la casistica delle trasferte. Ci sarà anche il dottor Nanni del Bologna come rappresentante dei medici della Serie A.

CONSIGLIO FEDERALE – Mercoledì poi è atteso il consiglio federale che vedrà sul tavolo una vastità di temi. In primis la ripresa di Serie A e B, ma con ogni probabilità la prima decisione definitiva verrà sulla Lega Nazionale Dilettanti, verso la sospensione immediata. E poi c’è il grosso tema della Lega Pro, che ha deciso per la promozione diretta delle prime tre dei gironi, il blocco delle retrocessioni e la quarta promozione con un coefficiente molto discusso. Pare scontato che la Figc rigetterà la seconda cosa perché ritenuta non ricevibile.