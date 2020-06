Per l’Inter resta l’Europa League, tra le favorite della competizione – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport” l’Inter è praticamente già fuori dalla corsa scudetto, e gli resta la sola Europa League. Un trofeo importante che gli permetterebbe di regalare prestigio. Inoltre è tra le favorite della competizione.

UNICA CHANCE – Per l’Inter l’unica chance per riscattare questa stagione per certi versi comunque positiva, è l’Europa League, ne è sicuro il Corriere dello Sport che sottolinea l’amarezza dopo il pareggio maturato contro il Sassuolo e la consapevolezza di poter accorciare dalla Lazio, uscita sconfitta dalla partita contro l’Atalanta. Vincere l’Europa League significa prestigio e soprattutto riportare trofei in una bacheca “impolverata” da anni: “Inoltre, regala prestigio, nonché la prima fascia nei sorteggi Champions del prossimo anno. E l’Inter sa bene cosa significhi cominciare dalla terza o dalla quarta urna…”. L’Inter dunque riparte dagli ottavi di finale contro il Getafe, a gara secca da giocare in Germania. L’Inter secondo il quotidiano romano è tra le favorite della competizione.

Fonte: Corriere dello Sport.