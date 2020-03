Per inserire Eriksen Conte punta al modulo Chelsea – TS

“Tuttosport” riporta che per inserire Eriksen la prossima estate Conte lavorerà sul modulo visto al suo Chelsea.

INSERIMENTO COMPLESSO – Il presente ha visto Christian Eriksen doversi adattare all’Inter, ma il futuro sarà e dovrà essere diverso. Dovrà diventare l’Inter di Eriksen, per l’investimento fatto – 20 milioni quando da febbraio sarebbe stato possibile bloccarlo da futuro svincolato -, per averlo tolto a una ricca concorrenza, Real Madrid in primis. Antonio Conte già nelle due gare di Europa League contro il Ludogorets ha fatto intravedere cosa potrebbe fare con Eriksen, provando il 4-3-1-2 e poi il 4-4-2 con il danese prima trequartista e poi ala sinistra. Ma per la prossima stagione sicuramente Conte preparerà un’Inter col classico 3-5-2, ma anche con sistemi diversi. Dal più “semplice” 3-4-1-2, con Eriksen alle spalle di due punte, fino alla formula Chelsea, ovvero il 3-4-2-1 con due trequartisti dietro un centravanti.

MODULO CHELSEA – Al Chelsea l’allenatore salentino vinse la Premier con Hazard e uno fra Pedro e Willian sulla trequarti. All’Inter questa soluzione l’ha testata una volta in maniera chiara, il 14 settembre 2019 in Inter-Udinese con Stefano Sensi e Matteo Politano dietro a Romelu Lukaku. Come si evince, un centrocampista offensivo e un’ala, un po’ come Hazard e Pedro. Chissà che non possa essere questo il futuro dell’Inter e di Eriksen.